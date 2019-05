Quentin Tarantino in gara al Festival di Cannes

Il Festival di Cannes di quest’anno aveva già parecchi grandi nomi tra i film in gara. Ad arricchire ancora di più la competizione, sono stati annunciati altri due titoli: Once Upon a Time in Hollywood di Quentin Tarantino e Mektoub, My Love: Intermezzo di Abdellatif Kechiche.

Tarantino, che aveva già annunciato la première del suo film in occasione del Festival, torna a Cannes a 25 anni dal trionfo con Pulp Fiction, con cui vinse la Palma d’Oro nel 1994 e a 10 anni da Bastardi senza gloria. Anche per Abdellatif Kechiche è un ritorno importante: nel 2013 aveva vinto la Palma d’Oro con La vita di Adele. Il suo film, Mektoub, My Love: Intermezzo, è il seguito del Canto Uno del 2017.

Tra gli altri nomi annunciati, Gaspar Noè entrerà nel Midnight Screening con un film di 50 minuti, Lux Æterna, con Charlotte Gainsbourg come protagonista. Nella sezione Un Certain Regard, sarà presente Lorenzo Mattotti con La famosa invasione degli orsi in Sicilia, film d’animazione tratto dal romanzo di Dino Buzzati, con le voci di Toni Servillo, Antonio Albanese e Andrea Camilleri.