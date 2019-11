‘Pupazzi alla riscossa’, guarda Achille Lauro al doppiaggio del cartoon

“La mia carriera è basata sull’essere diversi, quindi sono molto in linea con la filosofia di Pupazzi alla riscossa“, spiega Achille Lauro in questo backstage esclusivo del cartoon, in cui presta la voce al personaggio di Lucky Bat.

Il pupazzo rosso vive insieme ai suoi amici a Uglyville, un luogo pieno di allegria e colori, dove conta la bellezza interiore, basti dire che la protagonista del film ha tre denti e il suo cane ha un solo occhio. Moxy, punto di riferimento di questa comunità, accoglie col sorriso ogni nuovo arrivato, ma il suo desiderio è di essere mandata nel mondo reale e avere un bambino da amare e da cui essere amata. Dunque Moxy e soci raggiungono la città di Perfezione, dove il cattivissimo Lou allena le bambole a mantenersi esteticamente perfette condannando ogni essere difettoso a essere dimenticato.

Insieme a Lauro,il cast di doppiatori italiani del nuovo film di animazione di Kelly Asbury comprende Federica Carta, Diletta Leotta, Shade ed Elio. Pupazzi alla riscossa arriva al cinema il 14 novembre.