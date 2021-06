‘Punta Sacra’ finalmente in sala (e in tour)

Arriva finalmente nelle sale il 10 giugno Punta Sacra, il film di Francesca Mazzoleni che ha fatto il giro dei festival internazionali – Miglior Film a Vision du Réel e la Miglior regia ad Annency – per poi approdare all’ultima edizione di Alice nella Città, da cui è tornato con il Premio speciale della giuria e la Menzione speciale alla colonna sonora “powered by” Rolling Stone.

«Sono felice, dopo il viaggio che Punta Sacra ha fatto per il mondo, di poterlo finalmente condividere con il suo pubblico nelle sale», ha dichiarato la regista. «Questo film è nato anche per riflettere sull’idea stessa di comunità e identità e per questo motivo non poteva vivere senza l’uscita nei cinema, che abbiamo voluto e atteso impazientemente. Spero sia un’occasione di festa, condivisione e confronto».

Punta Sacra ha come sfondo l’ultimo triangolo di spazio abitabile alla foce del Tevere e racconta la vita della comunità dell’Idroscalo di Ostia, oggi composto da 500 famiglie. Su tutte, quella di Franca, a capo di una famiglia completamente al femminile, narratrice e motore delle storie che rendono vivo quel lembo di terra. Un racconto fra realismo e proiezioni nell’immaginario, fra nostalgia ed inevitabile pragmatismo. E un desiderio su tutto: poter continuare a vivere in quel luogo, che per loro è casa.

Oltre alla classica uscita nelle sale, Punta Sacra sarà anche protagonista di un vero e proprio tour per i cinema e le arene estive italiane. Qui tutte le date:

10 giugno – Milano Anteo, con Francesca Mazzoleni

11 giugno (replica 13) – Roma Farnese, con Francesca Mazzoleni e cast

12 giugno – Ostia Cineland, con Francesca Mazzoleni e cast

13 giugno Roma Caravaggio, con Francesca Mazzoleni e cast

14-15-16 giugno – Napoli Cinema Vittoria

16 giugno – Udine Visionario

24 giugno – Ancona Arena lazzaretto, con Alessandro Greco (produttore)

25 giugno – Civitanova Marche al Civitanova Film Festival, con Francesca Mazzoleni

26 giugno – Faenza Arena Borghesi

28 giugno – Ostia Teatro del Lido

Ecco il trailer di Punta Sacra: