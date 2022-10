‘Piove’: guarda il trailer in esclusiva della sorprendente distopia ‘made in Roma’

Una distopia “made in Roma” sorprendente, che ha già conquistato il pubblico internazionale. È Piove, l’opera seconda di Paolo Strippoli dopo A Classic Horror Story (co-diretto con Roberto De Feo) presentata ad Alice nella Città 2022 dopo il passaggio in anteprima mondiale al Fantastic Fest di Austin, in anteprima europea allo Strasbourg European Fantastic Festival e, proprio oggi, in concorso al Sitges International Fantastic Festival.

Questa la sinossi: A Roma da alcuni giorni accade qualcosa di davvero singolare: quando piove dai tombini e dai condotti viene fuori una sorta di fanghiglia grigiastra, che emana un vapore denso. Non solo non si sa da dove provenga, ma nessuno è a conoscenza del fatto che respirando i suoi fumi ci si ritrovi a fare i conti con quei sentimenti repressi, con i proprio lati più oscuri e con la rabbia fino allora soffocata. Nessuno immagina che la melma possa provocare conseguenze simili, neppure la famiglia Morel. Dalla morte di Cristina, causata da un incidente un anno fa, per il marito Thomas e il figlio Enrico, l’amore ha ceduto il posto a una convivenza forzata, mentre la piccola di casa, Barbara, vorrebbe solo rivederli uniti come un tempo. L’incidente si poteva evitare, questo lo sa bene Thomas e anche Enrico. Invece di assumersi le proprie colpe e andare avanti, i due hanno smesso di parlarsi. Ora sono due anime cariche di rabbia, imprigionate in una Roma che assomiglia a loro: cupa, nervosa, sul punto di esplodere.

Il cast del film è composto da Fabrizio Rongione, attore feticcio dei fratelli Dardenne, oltre a Cristiana Dell’Anna (Gomorra – La serie, Qui rido io), Francesco Gheghi (Padrenostro, Il filo invisibile), Leon de La Vallée (La terra dei figli), e il veterano Orso Maria Guerrini. La sceneggiatura, firmata da Jacopo Del Giudice, Paolo Strippoli e Gustavo Hernández, è tratta da un soggetto dello stesso Del Giudice, vincitore come miglior sceneggiatura originale alla 32esima edizione del Premio Franco Solinas.

Piove (una coproduzione Propaganda Italia con GapBusters) sarà nelle sale a partire dal prossimo 10 novembre, distribuito da Fandango.