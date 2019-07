‘Pinocchio’, il teaser del nuovo film di Matteo Garrone con Roberto Benigni nei panni di Geppetto

“È un progetto che inseguo da tanti anni, ho scritto il primo storyboard quando ne avevo sei”, ha spiegato Matteo Garrone per il lancio del trailer di Pinocchio a Cinè, le Giornate di cinema di Riccione. “Nasce come racconto per bambini ma si rivolge anche ai grandi. E abbiamo cercato di fare un film che arrivasse a tutti”.

Sulle schermo scorrono le immagini del film che arriverà nelle sale il 25 dicembre. “Non c’è un binomio più meraviglioso: Natale e Pinocchio, sembra fatto apposta no?”, ha commentato Roberto Benigni, che nel nuovo adattamento interpreta Geppetto. Il vero scoop è questo: per la prima volta Garrone, il regista dell’Imbalsamatore, di Gomorra, di Dogman fa un film con un lieto fine! Sei sicuro, Matteo? Non è che arriva la fata Turchina e le viene un infarto? Oppure fa una strage? Mettici qualcosa perché sennò non ti riconoscono più”, ha scherzato Benigni.

Nel teaser vediamo anche Gigi Proietti nei panni di Mangiafuoco, Massimo Ceccherini e Rocco Papaleo in quelli de Il Gatto e la Volpe, Marcello Fonte interpreterà il Pappagallo, Alessio Di Domenicantonio Lucignolo, Davide Marotta il Grillo parlante, Paolo Graziosi Mastro Ciliegia ed Enzo Vetrano Faina.