Peter Dinklage di ‘Game of Thrones’ sarà protagonista di un thriller

La star di Game of Thrones Peter Dinklage è in trattative per recitare al fianco di Rosamund Pike nel thriller I Care a Lot. La notizia arriva da fonti di Variety. Si tratta del primo ruolo importante del film di Dinklage da quando la serie fantasy più seguita al mondo si è conclusa il mese scorso dopo otto stagioni, durante la quale Dinklage ha vinto tre Emmy per il ruolo di Tyrion Lannister.

Anche se gli ultimi sei episodi hanno richiesto più di un anno di lavorazione, Dinklage ha comunque trovato il tempo di impegnarsi in un paio di lungometraggi, apparire in Avengers: Infinity War e prestare la sua voce a The Angry Birds Movie 2, prossimamente in uscita. In precedenza l’attore è stato anche nel cast di Tre Manifesti a Ebbing, Missouri.

Pike interpreterà Marla Grayson, un tutore legale di grande successo con l’abilità di usare la legge a proprio vantaggio e a danno dei suoi clienti. Ma quando sceglie un cliente apparentemente perfetto, si rende presto conto che l’apparenza inganna. Non sappiamo ancora che ruolo avrà Peter Dinklage.