‘Perfetti sconosciuti’ nel Guinness dei primati: è il film con più remake della storia

“Ci sono film più belli, ma ha saputo intercettare un fenomeno sociale in cui tutti si sono identificati. Non so se mi ricapiterà mai, ho avuto fortuna”, così Paolo Genovese a commentato dalle pagine di Repubblica la notizia: Perfetti sconosciuti è entrato nel Guinness dei primati diventando il film con il maggior numero di remake realizzati, ben 18. Sono già dieci i progetti già girati e distribuiti tra Spagna, Grecia, Turchia, India, Francia, Corea del Sud, Ungheria, Messico, Cina e Russia e altri otto sono in fase di produzione, tra cui quello americano che dovrebbe vedere tra i protagonisti anche Charlize Theron.

Il lungometraggio del 2015 – diretto da Genovese e interpretato da Kasia Smutniak, Marco Giallini, Valerio Mastandrea, Anna Foglietta, Giuseppe Battiston, Edoardo Leo e Alba Rohrwacher – ha vinto 2 David di Donatello e 3 Nastri d’Argento e ha conquistato il pubblico internazionale, incassando oltre 500 milioni di euro grazie alle varie versioni. Il gruppo di amici che si ritrova a cena e mette in piedi un gioco al massacro condividendo tutto quello che arriva sui telefonini ha conquistato davvero tutti, indipendentemente da Paesi e culture.