Per Quentin Tarantino ‘The Social Network’ è il film più bello degli ultimi dieci anni

Quentin Tarantino aveva già rivelato, qualche mese fa, il secondo film più bello degli anni ’10 del nuovo secolo, almeno secondo lui: Dunkirk di Christopher Nolan. Mancava il primo, eccolo: è The Social Network di David Fincher. In un’intervista con il francese Première , il regista di Pulp Fiction e C’era una volta a… Hollywood ha fatto la sua scelta: «Il film più bello degli ultimi dieci anni è The Social Network, non ci sono dubbi. È al primo posto perché è il migliore, non c’è altro da dire. Batte tutta la concorrenza». Tarantino ha anche riconosciuto ad Aaron Sorkin, sceneggiatore del film, di essere il “dialoghista” più bravo in circolazione.

Uscito nell’ottobre del 2010, The Social Network ha incassato 225 milioni di dollari nel mondo ed è stato nominato a otto premi Oscar, compreso quello per il miglior film, categoria in cui però è stato clamorosamente battuto da Il discorso del re : una decisione dell’Academy ancora oggi contestatissima.