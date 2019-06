Pedro Almodóvar riceverà il Leone d’oro alla Mostra del Cinema di Venezia. Il regista spagnolo, 69 anni, si sta godendo il successo del suo ultimo film, Dolor Y Gloria, uno dei più importanti in concorso a Cannes, per cui il protagonista, Antonio Banderas, ha vinto il premio come miglior attore con la sua interpretazione di un regista liberamente ispirato allo stesso Almodóvar: “Sono molto emozionato e onorato per questo riconoscimento”, ha detto il cineasta in una nota.

Almodóvar è il secondo grande nome che la Mostra onorerà quest’anno. Il Leone d’oro al premio Oscar Julie Andrews è stato annunciato a marzo.

Il maestro manchego, la cui opera comprende 21 film, ha detto di avere bei ricordi di Venezia, dove fatto il suo debutto internazionale nel 1983 con il suo terzo lungometraggio, la commedia nera L’indiscreto fascino del peccato, che ha segnato “la prima volta che uno dei miei film è arrivato fuori dalla Spagna”, ha detto Pedro.

“È stato il mio battesimo internazionale e un’esperienza meravigliosa”, ha dichiarato Almodovar, che è tornato al Lido nel 1988 con Donne sull’orlo di una crisi di nervi.

Il direttore della Mostra Alberto Barbera ha elogiato Almodóvar come “il più grande e influente regista spagnolo dai tempi di Buñuel”, e inoltre come “il regista che ci ha offerto i ritratti più sfaccettati, controversi e provocatori della Spagna post-franchista”.

Barbera ha aggiunto: “I temi della trasgressione, del desiderio e dell’identità sono il terreno di scelta per i suoi film, che infonde di umorismo corrosivo e adorna di uno splendore visivo che illumina in maniera insolita l’estetica e la pop art a cui si riferisce“.

La 76esima Mostra del Cinema di Venezia si terrà dal 28 agosto al 7 settembre. Il programma sarà annunciato il 25 luglio.