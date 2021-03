Patrizia Reggiani contro Lady Gaga: «Non ha voluto incontrarmi»

A Milano non si parla d’altro che dei set sparsi per la città per la riprese di House of Gucci, il nuovo film di Ridley Scott con Lady Gaga e Adam Driver, e oggi Patrizia Reggiani, impersonata appunto dalla popstar, ha detto la sua, scagliandosi contro la cantante con una dichiarazione all’ANSA: «Sono alquanto infastidita dal fatto che Lady Gaga mi stia interpretando nel nuovo film di Ridley Scott senza neppure avere avuto l’accortezza e la sensibilità di venire ad incontrarmi», ha detto l’ex moglie dello stilista Maurizio Gucci, condannata per il suo omicidio.



«Non è per una questione economica, dal film non prenderò un solo centesimo, ma di buon senso e rispetto», ha proseguito la Reggiani. Chissà se la popstar, che qualche giorno fa stava filmando alcune scene a Gressoney, cambierà idea.





La Reggiani è la protagonista del documentario esclusivo chiamato Lady Gucci e visibile su discovery+.