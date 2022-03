‘Parigi, 13Arr.’: in esclusiva il trailer italiano del nuovo film di Jacques Audiard

Presentato in concorso al Festival di Cannes dello scorso anno, arriva finalmente il 24 marzo nelle sale italiane Parigi, 13Arr. (titolo originale Les Olympiades). In anteprima esclusiva su Rolling ecco il trailer italiano del film.

Leggi anche Una di queste 8 attrici potrebbe interpretare Madonna nel suo biopic

Diretto da Jacques Audiard, considerato uno dei maggiori registi francesi viventi, autore di titoli cult come Sulle mie labbra e Tutti i battiti del mio cuore e vincitore, tra gli altri, di una Palma d’oro (per Dheepan – Una nuova vita) e un Gran Prix speciale della giuria (Il profeta) a Cannes, di due premi César e un Leone d’argento a Venezia (I fratelli Sisters), è l’adattamento della graphic novel Killing and Dying di Adrian Tomine, edita in Italia da Rizzoli con il titolo Morire in piedi.

Il film racconta una moderna storia di amore e amicizia, giovinezza e sessualità, filmata in un sontuoso bianco e nero. Quattro vite con i rispettivi interrogativi esistenziali, quattro destini che si intrecciano sullo sfondo dei grattacieli parigini di Les Olympiades, quartiere nel XIII arrondissement. A vestire i panni dei giovani protagonisti, Lucie Zhang (Happy Night), Makita Samba (The Bunker Game), Noémie Merlant (Ritratto della giovane in fiamme) e Jehnny Beth (frontwoman delle Savages).

Candidato in 5 categorie agli ultimi César (attrice e attore rivelazione, sceneggiatura non originale, fotografia e colonna sonora), Parigi, 13Arr. sarà distribuito in Italia da Europictures.