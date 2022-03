Oscar 2022, ‘No Time to Die’ di Billie Eilish è la miglior canzone originale

«Oh my God!»: così Billie Eilish accoglie, insieme al fratello Finneas, il suo primo Oscar, vinto per la title track dell’ultimo 007, No Time to Die.

Un verdetto che non pareva così scontato: sia Be Alive di Beyoncé (scritta per Una famiglia vincente – King Richard) sia, soprattutto, Dos oruguitas di Lin-Manuel Miranda (contenuta in Encanto) le davano parecchio filo da torcere.

«È incredibile», ha urlato la songwriter, che ha poi ringraziato «la nostra famiglia di 007», tra cui la produttrice Barbara Broccoli, il regista Cary Joji Fukunaga e il protagonista Daniel Craig.

Il fratello Finneas ha ringraziato invece «i nostri genitori, la nostra più grande ispirazione, i nostri eroi. Vi amiamo sia come genitori che come persone reali», ha concluso, sollevando una risata dalla platea.

Qui il video di No Time to Die: