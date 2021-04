Oscar 2021: ‘Nomadland’ sbanca come previsto, ma ci sono due sorprese clamorose

Come da previsione, è Nomadland il trionfatore della Notte degli Oscar 2021. È il Leone d’oro di Venezia 77 a portare a casa le statuette di miglior film e miglior regia. Quest’ultima assegnata a Chloé Zhao, che diventa così la seconda donna regista premiata nella storia degli Academy Award dopo Kathryn Bigelow per The Hurt Locker (e la prima asiatica).



La cinese Zhao tiene alta la bandiera dell’inclusività nella Hollywood che cambia. Ma, nell’edizione in cui era previsto il palmarès con il più tasso alto di diversity di sempre, ci sono due sorprese clamorose a ribaltare i pronostici: Frances McDormand vince anche come miglior attrice protagonista (per la terza volta!) sempre per Nomadland, soffiando la vittoria che nelle ore prima delle cerimonia molti davano a Viola Davis per Ma Rainey’s Black Bottom (la Carey Mulligan di Una donna promettente, la favorita della stagione, pareva ormai un’opzione tramontata). E Anthony Hopkins, magnifico in The Father, soffia la statuetta (postuma) a Chadwick Boseman, l’attore di Black Panther morto lo scorso agosto e favoritissimo per Ma Rainey’s Black Bottom.

Sul fronte musicale, confermata la vittoria annunciata di Trent Reznor, Atticus Ross e Jon Batiste per la colonna sonora di Soul, il film Pixar che vince anche nella cinquina dedicata all’animazione. Ed è “black” anche la miglior canzone originale: Fight for You, scritta da H.E.R., Dernst Emile II e Tiara Thomas per Judas and the Black Messiah.

Niente Oscar dunque per la nostra Laura Pausini con la sua Io sì (Seen), composta per La vita davanti a sé con Sophia Loren, e delusione anche per gli altri due premi italiani mancati: il make-up e i costumi di Pinocchio, battuti (immeritatamente) da Ma Rainey’s Black Bottom.

Tra i premi tecnici, due vanno a Mank di David Fincher (fotografia e scenografia), mentre Tenet di Christopher Nolan strappa un contentino per i migliori effetti visivi. Il miglior film internazionale è invece Un altro giro di Thomas Vinterberg, che regala uno dei discorsi più commoventi della serata: l’Oscar è dedicato alla figlia morta per un incidente pochi giorni prima dell’inizio delle riprese.

Ecco la lista completa dei vincitori:

Miglior film

The Father

Judas and the Black Messiah

Mank

Minari

Nomadland

Una donna promettente

Sound of Metal

Il processo ai Chicago 7

Miglior regista

Lee Isaac Chung (Minari)

Emerald Fennell (Una donna promettente)

David Fincher (Mank)

Thomas Vinterberg (Un altro giro)

Chloé Zhao (Nomadland)

Miglior attore protagonista

Riz Ahmed (Sound of Metal)

Chadwick Boseman (Ma Rainey’s Black Bottom)

Anthony Hopkins (The Father)

Gary Oldman (Mank)

Steven Yeun (Minari)



Miglior attrice protagonista

Viola Davis (Ma Rainey’s Black Bottom)

Andra Day (The United States vs. Billie Holiday)

Vanessa Kirby (Pieces of a Woman)

Frances McDormand (Nomadland)

Carey Mulligan (Una donna promettente)

Miglior attore non protagonista

Sacha Baron Cohen (Il processo ai Chicago 7)

Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah)

Leslie Odom Jr. (One Night in Miami…)

Paul Raci (Sound of Metal)

Lakeith Stanfield (Judas and the Black Messiah)

Miglior attrice non protagonista

Maria Bakalova (Borat – Seguito di film cinema)

Glenn Close (Elegia americana)

Olivia Colman (The Father

Amanda Seyfried (Mank)

Youn Yuh-jung (Minari)



Miglior film d’animazione

Onward – Oltre la magia

Over the Moon – Il fantastico mondo di Lunaria

Shaun, vita da pecora: Farmageddon

Soul

Wolfwalkers – Il popolo dei lupi

Miglior cortometraggio d’animazione

Burrow

Genius Loci

If Anything Happens I Love You

Opera

Yes-People

Miglior sceneggiatura originale

Judas and the Black Messiah – Will Berson, Shaka King, Keith Lucas, Kenneth Lucas

Minari – Lee Isaac Chung

Una donna promettente – Emerald Fennell

Sound of Metal – Abraham Marder, Darius Marder, Derek Cianfrance

Il processo ai Chicago 7 – Aaron Sorkin



Miglior sceneggiatura non originale

Borat – Seguito di film cinema – Peter Baynham, Sacha Baron Cohen, Jena Friedman, Anthony Hines, Lee Kern, Dan Mazer, Nina Pedrad, Erica Rivinoja, Dan Swimer

The Father – Christopher Hampton, Florian Zeller

Nomadland – Chloé Zhao

One Night in Miami… – Kemp Powers

La tigre bianca – Ramin Bahrani

Miglior fotografia

Judas and the Black Messiah – Sean Bobbitt

Mank – Eric Messerschmidt

Nomadland – Joshua James Richards

Notizie dal mondo – Dariusz Wolski

Il processo ai Chicago 7 – Phedon Papamichael

Miglior documentario

Collective

Crip Camp

Il mio amico in fondo al mare

The Mole Agent

Time



Miglior cortometraggio documentario

Colette

A Concerto Is a Conversation

Do Not Split

Hunger Ward

A Love Song for Latasha

Miglior cortometraggio

Feeling Through

The Letter Room

The Present

Due estranei

White Eye

Miglior film internazionale

Un altro giro (Danimarca)

Better Days (Hong Kong)

Collective (Romania)

The Man Who Sold His Skin (Tunisia)

Quo vadis, Aida? (Bosnia Erzegovina)

Miglior montaggio

The Father – Yorgos Lamprimos

Nomadland – Chloé Zhao

Una donna promettente – Frédéric Thoraval

Il processo ai Chicago 7 – Alan Baumgarten

Sound of Metal – Mikkel E.G. Nielsen

Miglior sonoro

Greyhound – Il nemico invisibile

Mank

Notizie dal mondo

Soul

Sound of Metal

Miglior scenografia

The Father – Peter Francis, Cathy Featherstone

Mank – Donald Graham Burt, Jan Pascale

Ma Rainey’s Black Bottom – Mark Ricker, Karen O’Hara, Diana Stoughton

Notizie dal mondo – David Crank, Elizabeth Keenan

Tenet – Nathan Crowley, Kathy Lucas

Miglior colonna sonora

Da 5 Bloods – Come fratelli – Terence Blanchard

Mank – Trent Reznor, Atticus Ross

Minari – Emile Mosseri

Notizie dal mondo – James Newton Howard

Soul – Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste



Miglior canzone

Fight for You (Judas and the Black Messiah)

Hear My Voice (Il processo ai Chicago 7)

Húsavik (Eurovision Song Contest – La storia dei Fire Saga)

Io sì (Seen) (La vita davanti a sé)

Speak Now (One Night in Miami…)

Miglior trucco e acconciature

Elegia americana – Marese Langan

Emma. – Eryn Krueger Mekash, Patricia Dehaney, Matthew Mungle

Ma Rainey’s Black Bottom – Matiki Anoff, Mia Neal, Larry M. Cherry

Mank – Kimberley Spiteri, Gigi Williams

Pinocchio – Dalia Colli, Anna Kieber, Sebastian Lochmann, Stephen Murphy

Migliori costumi

Emma. – Alexandra Byrne

Mank – Trish Summerville

Ma Rainey’s Black Bottom – Ann Roth

Mulan – Bina Daigeler

Pinocchio – Massimo Cantini Parrini

Migliori effetti visivi

Love and Monsters

The Midnight Sky

Mulan

Tenet

L’unico e insuperabile Ivan