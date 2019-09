Oscar 2020, annunciati i 5 film italiani che aspirano a essere candidati alla statuetta

L’anno scorso erano ben 21, quest’anno sono cinque i film in corsa per rappresentare il nostro Paese agli Oscar 2020. Lo ha annunciato l’Anica alla chiusura delle iscrizioni per i lungometraggi di nazionalità italiana che intendono concorrere alla selezione della pellicola che rappresenterà l’Italia nella categoria International Feature Film Award alla 92esima edizione dei premi più prestigiosi del cinema. Eccoli:

Martin Eden di Pietro Marcello

La paranza dei bambini di Claudio Giovannesi

Il primo re di Matteo Rovere

Il traditore di Marco Bellocchio

Il vizio della speranza di Edoardo De Angelis

Alcuni titoli, come Martin Eden e La paranza, hanno già portato a casa importanti riconoscimenti nei festival più importanti: Luca Marinelli ha vinto la Coppa Volpi per la sua strepitosa interpretazione del personaggio creato da Jack London e il film di Pietro Marcello ha anche conquistato il Platform Prize a Toronto. Il lungometraggio tratto dal romanzo di Saviano invece ha portato a casa il premio per la miglior sceneggiatura a Berlino. Il traditore, il film sul “boss dei due mondi” Tommaso Buscetta, impersonato da un grande Pierfrancesco Favino, è stato accolto da 13 minuti di applausi a Cannes, mentre Il primo re è il sorprendente kolossal tutto italiano di Matteo Rovere sulla fondazione della Capitale, con Alessandro Borghi e Alessio Lapice. Il vizio della speranza invece si era aggiudicato il premio del pubblico lo scorso anno alla Festa del Cinema di Roma.

Si tratta di film distribuiti nelle sale del territorio nazionale tra il 1° ottobre 2018 e il 30 settembre 2019. E ora, su richiesta dell’Academy, l’Anica si riunirà il prossimo 24 settembre per sceglierne uno, con la speranza che arrivi a concorrere per la statuetta alla Notte delle Stelle.

L’annuncio delle nomination è previsto per il 13 gennaio 2020 mentre la cerimonia di consegna degli Oscar si terrà a Los Angeles il 9 febbraio 2020.