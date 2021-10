Ornella Vanoni è già cult nel teaser di ‘7 donne e un mistero’

Parrucca argentea, stola sulle spalle e martini in mano, Ornella Vanoni è già cult nel teaser trailer di 7 donne e un mistero, adattamento firmato Alessandro Genovesi della commedia musicale di François Ozon del 2002 8 femmes (da noi 8 donne e un mistero).

Accanto a lei, un cast all-star che rispecchia quello dell’originale, che andava da Catherine Deneuve a Fanny Ardant, a Isabelle Huppert. Nella versione italiana ci saranno, accanto all’Ornella nazionale, Margherita Buy, Micaela Ramazzotti, Benedetta Porcaroli, Luisa Ranieri, Sabrina Impacciatore e Diana Del Bufalo.

Ambientato nell’Italia degli anni ’30, 7 donne e un mistero racconta le concitate ore che seguono l’inspiegabile omicidio di un imprenditore, nonché marito e padre, al centro di un variopinto gruppo di donne che, dopo essersi riunite nella villa di famiglia per celebrare insieme la vigilia di Natale, si trovano costrette ad affrontare e rivelare l’un l’altra segreti e sotterfugi per cercare di risolvere un mistero che in qualche modo le riguarda tutte. Sono infatti tutte sospettate, chi sarà l’assassina?

Scritto dal regista con Lisa Nur Sultan, il film sarà nelle sale il 25 dicembre.

Ecco il teaser di 7 donne e un mistero: