‘Once Upon a Time In Hollywood’, Lena Dunham nel cast del nuovo film di Tarantino

Al super cast di Once Upon a Time In Hollywood si aggiungono Lena Dunham, Maya Hawke, Austin Butler e l’attrice cilena Lorenza Izzo. Le riprese del nono lungometraggio di Quentin Tarantino, un film corale sull’estate del 1969 a Los Angeles, quando le stragi di Manson cambiarono tutto, sono in corso.

Pare che Lena Dunham interpreterà Catherine Share, la Gipsy della Manson Family. Si tratta del primo grosso film per la creatrice della serie HBO Girls e del primo ruolo in assoluto dopo la fine delle sei stagioni dello show.

Maya Hawke, figlia di Ethan Hawke e Uma Thurman, dovrebbe interpretare un personaggio di finzione, ha recitato nel ruolo di Jo March nell’adattamento in tre parti della serie tratta da Piccole donne per la BBC, ed è entrata nel cast della terza stagione di Stranger Things.

Butler (The Carrie Diaries, Shannara, The Dead Don’t Die) sarà Charles Watson, detto Tex, colui che divenne il luogotenente di Charles Manson e il principale esecutore materiale dei cinque omicidi della villa di Bel Air e dei LaBianca. La Izzo invece sarà Francesca Capucci, una star del cinema italiano.