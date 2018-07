‘Once Upon a Time in Hollywood’, le foto dal set del nuovo film di Tarantino

Avevamo già visto Leonardo DiCaprio e Brad Pitt in pieno Seventies style nella prima foto ufficiale del nuovo film di Tarantino, Once upon a time in Hollywood, condivisa proprio da DiCaprio su Instagram.

Ora arrivano nuove immagini delle star sul set a LA, insieme a un irriconoscibile Al Pacino e allo stesso regista.

Hug between #bradpitt & #LeonardoDiCaprio on the set of Quentin Tarantino’s new film Once Upon A Time in Hollywoodhttps://t.co/UHzDAPZWyB pic.twitter.com/ApcPusr4Pt — Quentin Tarantino Fan Club (@TarantinoFC) 23 luglio 2018

Brad Pitt & Leonardo DiCaprio Spotting Filming 'Once Upon A Time In Hollywood' in First Set Photos https://t.co/bhrg0qpdv6 pic.twitter.com/Kmu6ViIT5q — Hollywood News (@hollywoodwebhq) 24 luglio 2018

Il film sarà un affresco di storie alla Pulp Fiction ambientate a Los Angeles nel 1969, all’apice della Hollywood hippy, dove Rick Dalton (DiCaprio), ex star di una serie televisiva western, e il suo storico stunt man Cliff Booth (Pitt) lottano per rimanere a galla in un sistema che non riconoscono più. Ma Rick ha una vicina di casa molto famosa: Sharon Tate, interpretata da Margot Robbie. Nei panni di Marvin Shwarz, l’agente del personaggio di DiCaprio, ci sarà invece Al Pacino.

Nel super cast ci sono anche Burt Reynolds, Kurt Russell, Michael Madsen, Tim Roth, Timothy Olyphant e Zoe Bell, Damian Lewis, Luke Perry, Emile Hirsch, Dakota Fanning, Clifton Collins Jr., Keith Jefferson e Nicholas Hammond.

Il film inizialmente doveva uscire in tutto il mondo il 9 agosto 2019, esattamente 50 anni dopo il massacro di Bel-Air, ma la Sony ha recentemente annunciato un cambio di programma:Once upon a time in Hollywood arriverà nelle sale un paio di settimane prima, il 26 luglio 2019.