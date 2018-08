‘Once Upon a Time in Hollywood’, la prima foto di Margot Robbie nei panni di Sharon Tate

Margot Robbie ha pubblicato su Instagram la prima fotografia che la ritrae sul set di Once Upon a Time in Hollywood, il nuovo film di Quentin Tarantino dedicato alla Los Angeles del 1969, quando la moglie del regista Roman Polanski, Sharon Tate – il personaggio di Margot Robbie -, è stata assassinata dalla gang di Charles Manson.

Nel cast, insieme a Margot Robbie ci saranno Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Burt Reynolds, Kurt Russell, Michael Madsen, Tim Roth, Timothy Olyphant e Zoe Bell. Once Upon a Time in Hollywood doveva uscire il 19 agosto 2019, esattamente 50 anni dopo il massacro di Bel Air, ma la Sony ha deciso di ritardare l’uscita al 26 luglio.