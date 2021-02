Olivia Wilde ha parlato per la prima volta del fidanzato Harry Styles

Dopo settimane di indiscrezioni sulla coppia più chiacchierata di Hollywood, finalmente uno dei due componenti parla ufficialmente. Ovvero l’attrice e regista Olivia Wilde, che ha condiviso su Instagram un post dedicato al fidanzato Harry Styles. L’immagine è stata scattata al termine delle riprese del suo nuovo film da regista, Don’t Worry Darling, nel cui cast figura anche la popstar inglese.

«Piccolo fatto che non tutti sanno: la maggior parte degli attori non vuole interpretare ruoli da spalla in film in cui le donne sono protagoniste», ha scritto Wilde su Instagram sotto una foto in bianco e nero di Styles. «L’industria li ha cresciuti con l’idea che accettare queste parti diminuisca il loro potere (vale a dire: il loro valore economico), il che è una delle ragioni per cui è così difficile trovare finanziamenti per film che hanno al centro personaggi femminili. Non è uno scherzo: è davvero difficilissimo trovare attori che riconoscano l’importanza di permettere a una donna di prendersi la scena. Poi arriva Harry Styles, il nostro “Jack”. Non solo ha amato l’idea di lasciare la bravissima Florence Pugh al centro della scena, nei panni della nostra “Alice”; ma ha anche messo in ogni scena un’umanità ricca di sfumature. Non aveva bisogno di unirsi al nostro circo, ma l’ha fatto con umiltà e grazia, e ci ha sorpresi tutti con il suo talento, il suo affetto e la capacità di stare un passo indietro».

Un post più professionale che privato, ma che non lascia dubbi: è un “Instagram official” in piena regola. E anche un modo per mettere a tacere tutti i gossip, primo fra tutti quello sulla differenza d’età tra i due (Olivia ha 36 anni e Harry 27).

Ecco il post di Olivia Wilde dedicato a Harry Styles: