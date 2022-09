‘Nostalgia’ di Mario Martone è il film scelto per rappresentare l’Italia agli Oscar 2023

La Commissione di selezione per il film italiano da designare all’Oscar, istituita dall’ANICA su incarico dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, ha votato Nostalgia di Mario Martone con Pierfrancesco Favino come il titolo che rappresenterà l’Italia agli Oscar 2023 nella selezione per la categoria “Miglior film internazionale”.

Il film, tratto dal romanzo omonimo di Ermanno Rea, concorrerà per la shortlist che includerà i quindici migliori film internazionali selezionati dall’Academy e che sarà resa nota il 21 dicembre 2022.

Il regista Mario Martone ha commentato così l’annuncio della candidatura: «Sono felice e onorato, per me, per noi che l’abbiamo realizzato e per tutto il piccolo universo così umano in cui è nato Nostalgia. A Cannes (dove il film è stato presentato in concorso, ndr) avevamo capito che dalla Sanità il film sapeva parlare al mondo, ringrazio la commissione che ci dà la chance di continuare questo dialogo».

Tra i titoli selezionati finora dai Paesi “concorrenti” c’è anche Saint-Omer di Alice Diop (Francia), già vincitore del Gran premio della giuria a Venezia 79.