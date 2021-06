Non perdete ‘Mandibules – Due uomini e una mosca’ al cinema

Colpo di fulmine a Venezia 77 (dove era, scandalosamente, fuori concorso), arriva finalmente nelle sale il 17 giugno Mandibules – Due uomini e una mosca, l’ultimo film di Quentin Dupieux, eccentrico autore francese con alle spalle titoli come Au poste! (inedito da noi) e Doppia pelle.



Mandibules è un’opera altrettanto folle e divertentissima, un buddy movie con al centro una coppia di amici (interpretati dai fenomenali David Marsais e Grégoire Ludig) che vive di piccoli espedienti criminali, trova sulla sua strada una mosca gigante (!) e finisce nella villa al mare di un gruppo di ragazze, tra cui una Adèle Exarchopoulos (La vie d’Adèle) scatenatissima in versione “urlatrice” (non spoileriamo oltre). Segue una serie di (dis)avventure esilaranti. Eccone un assaggio nella clip



Il film, scritto dallo stesso regista (noto in patria anche come Mr. Oizo, il suo pseudonimo da musicista e produttore discografico), è distribuito in Italia da I Wonder Pictures.