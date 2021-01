Non c’è pace per Armie Hammer: ‘cacciato’ da un altro set (e che set…)

Non c’è pace per Armie Hammer. Dopo il leak di messaggi privati su Instagram che lo inchioderebbero come cannibale (!) e le dichiarazioni scottanti della sua ultima fiamma, l’attore lascia (o meglio: si ritrova costretto a lasciare) il suo prossimo progetto. Ovvero The Offer, la serie prodotta da Paramount che racconterà il making of del Padrino di Francis Ford Coppola. È stato il magazine Variety a riportare la notizia secondo cui non sarà più Hammer a interpretare il ruolo di Al Ruddy, il produttore del capolavoro uscito nel 1972 e vincitore di tre Oscar.

The Offer è il secondo progetto di Armie che “salta” dopo Shotgun Wedding, la commedia romantica con Jennifer Lopez che ha abbandonato (o, ancora, è stato costretto ad abbandonare?) subito dopo le prime accuse. Allora, Hammer aveva definito le parole contro di lui «degli attacchi falsi e gratuiti», mentre stavolta non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali.

Intanto, ieri è uscito il trailer di Crisis, il thriller con Gary Oldman che al momento è uno di pochi film “sicuri” dell’attore che vedremo in futuro, insieme ad Assassinio sul Nilo di Kenneth Branagh, tratto dal giallo di Agatha Christie, e alla commedia Next Goal Wins di Taika Waititi. Ma a questo punto, ci possiamo pure aspettare una “cancellazione” in stile Kevin Spacey: tutto è possibile…