No, Woody Allen non si ritira (e meno male)

Woody Allen non ha intenzione di ritirarsi. «La mia idea è di non realizzare più film e concentrarmi sulla scrittura», aveva detto al quotidiano spagnolo La Vanguardia il regista, che si trova in Europa per dirigere la pellicola numero 50. Nella stessa intervista, Allen ha detto di voler dare alle stampe un romanzo dopo aver pubblicato la raccolta di racconti Zero Gravity.

Ora una nota ufficiale ha smentisce quanto scritto da La Vanguardia: «Woody Allen non ha mai detto che si sarebbe ritirato, né ha affermato di voler scrivere un romanzo. Ha detto di non voler più fare film che finiscono direttamente o molto velocemente sulle piattaforme di streaming, essendo lui un grande amante dell’esperienza che solo un cinema dà».

«Non ha alcuna intenzione di ritirarsi ed è felice d’essere a Parigi per girare il suo cinquantesimo film». Film che, ha detto nell’intervista spagnola, «sarà simile a Match Point. Emozionante, drammatico e anche molto sinistro».