‘No Time to Die’: guarda il primo trailer del nuovo film di James Bond

Daniel Craig è tornato a interpretare James Bond per quella che potrebbe essere la sua ultima volta nel primo trailer di No Time to Die, il 25esimo capitolo della celebre saga. Nel trailer James Bond è uscito dal giro e vive una vita tranquilla in Giamaica, ma i suoi giorni di pace giungono al termine quando il suo vecchio amico della CIA Felix Leiter (interpretato da Jeffrey Wright) arriva a chiedergli aiuto.

Nel trailer compare anche Lashana Lynch nei panni dell’agente Nomi – che si dice sarà il nuovo agente 007. Si scopre infatti che Nomi è già un’agente 00 e che ha passato gli ulitmi due anni ad allenarsi, mentre Bond era fuori servizio. “Il mondo è andato avanti Bond”, dice il personaggio di Lynch. “Resta nel tuo. Non darmi fastidio o ti sparo nel ginocchio… quello ancora buono.”

No Time to Die è stato diretto da Cary Fukunaga e vi recitano Léa Seydoux, Ana De Armas e Christoph Waltz, oltre a rami Malek nei panni del cattivo Safin. Fukunaga, arrivato a dirigere il film dopo che Danny Boyla ha lasciato il progetto per divergenze creative, è stato anche co-autore della sceneggiatura.

Craig interpreta James Bond dal 2006, quando ha fatto Casino Royale. I due capitoli della saga più recenti in cui è comparso, Skyfall del 2012 e Spectre del 2015 sono stati degli enormi successi al botteghino, incassando rispettivamente oltre un miliardo il primo e 880 milioni di dollari il secondo. No Time to Die uscirà il prossimo aprile.