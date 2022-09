‘Nido di vipere’: guarda la clip esclusiva del nuovo cult made in South Korea

Arriva nelle sale italiane il 15 settembre Nido di vipere, nuovo film “made in South Korea” che si preannuncia come un cult cinefilo-pop e di cui Rolling Stone vi mostra questa clip in esclusiva.

Diretto da Kim Yong-hoon, racconta la storia di un inserviente, costretto a prendersi cura della madre malata, che trova una grande borsa piena di soldi in un armadietto della sauna dove lavora. Ignora però che dietro alla borsa si nasconde un intreccio di storie di spietati malviventi: un doganiere indebitato, un feroce strozzino, un’astuta truffatrice, una giovane escort con un marito violento e un immigrato illegale che si danno la caccia nel tentativo di mettere le mani sul denaro. Tra omicidi, tradimenti, colpi di fortuna e sfortuna i loro destini beffardi s’incrociano, cacciandoli in guai sempre più profondi, in un disperato gioco senza esclusione di colpi.

Del cast super corale fa parte anche Youn Yuh-jung, la veterana sudcoreana vincitrice del premio Oscar come miglior attrice non protagonista 2021 grazie a Minari di Lee Isaac Chung.

Kim Yong-hoon è stato consacrato sul circuito internazionale nel 2011 con il film The Beast. Nido di vipere ha vinto il premio speciale della giuria al 49esimo Festival di Rotterdam.