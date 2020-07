Netflix: il sequel di ‘Bird Box’ è già in lavorazione

Bird Box, il thriller-horror girato da Susanne Bier con John Malkovich e Sandra Bullock, è stato uno dei più grandi successi di Netflix nel 2018, e sembra che il sequel sia sempre più vicino. Secondo quanto scrive il magazine Inverse, il seguito sarebbe già in lavorazione: la notizia arriva direttamente da Josh Malerman, autore dei libri a cui è ispirato il film. La seconda pellicola, infatti, dovrebbe seguire la storia raccontata in Malorie.

«Non posso dire ancora molto, solo che è in produzione», ha detto Malerman. «Malorie si apre in una scuola per ciechi, cioè dove finisce il film. Poi c’è un salto temporale, e la storia prosegue dopo 10 anni dalla precedente». Il romanzo uscirà il 21 luglio.