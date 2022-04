Nessuno può mettere Baby in un angolo: Jennifer Grey sarà nel sequel di ‘Dirty Dancing’

Dopo il primo flop del 2004 (Dirty Dancing: Havana Night), la Lionsgate ci riprova annunciando un nuovo sequel per Dirty Dancing – Balli proibiti, il film che nel 1987 segnò una generazione. Torneremo quindi al resort Kellerman, che questa volta avrà un’ospite d’eccezione: Jennifer Grey, che vestirà di nuovo i panni di Frances Houseman, la “Baby” più amata del cinema.

Stando a Entertainment Weekly, durante la presentazione del 28 aprile scorso al CinemaCon, la fiera annuale per gli addetti ai lavori, la Lionsgate ha dato la notizia trasmettendo uno spezzone del primo film con una voce fuori campo che annunciava: «Jennifer Grey torna al Kellerman».

La carriera di Jennifer Grey tornerà a decollare? A differenza della co-star Patrick Swayze, morto nel 2009, dopo il successo di Dirty Dancing Grey non era infatti riuscita a trovare altri ingaggi, rimanendo prigioniera del ruolo di Frances “Baby” Houseman. Cosa che, peraltro, si è verificata (e si verifica) spesso per altri attori di film di successo; per citarne uno, Macaulay Culkin con Kevin McCallister, il bambino più famoso degli anni ’90, protagonista di Mamma, ho perso l’aereo.

Vincitore nel 1988 di un premio Oscar e di un Golden Globe per la migliore canzone originale – (I’ve Had) The Time of My Life, di Franke Previtee e interpretata da Billy Medley e Jennifer Warnes – Dirty Dancing è il film che ha fatto ballare una generazione, scandalizzandone un’altra trattando temi come l’aborto e il sesso. Non ci resta che vedere cosa ci aspetta in questo sequel. Di sicuro, non che qualcuno metta Baby in un angolo.

Qui il trailer del film originale: