‘Nella mente di Robin Williams’, a 4 anni dalla scomparsa il documentario HBO arriva su Sky

Robin Williams si è tolto la vita nel 2014, aveva 63 anni. La notizia è stato uno shock per tutti: pochi sapevano dei suoi problemi, e per tutti era ancora il genio della commedia di Mork & Mindy o il professore, rivoluzionario gentile, protagonista dell’Attimo Fuggente. Ora, a 4 anni di distanza, arriva anche in Italia Come Inside My Mind – tradotto in Nella mente di Robin Williams – il documentario di Marina Zenovich (un Emmy per il documentario dedicato a Roman Polanski) dedicato alla sua carriera.

Ricco di interviste di colleghi e amici – David Letterman, Billy Cristal e Pam Dawber -, il film racconta tutta la vita dell’attore, dall’infanzia solitaria nel Midwest fino alla fine dei suoi giorni, passando per i suoi ruoli più iconici e per filmati d’archivio delle prime esibizioni teatrali a San Francisco. Nella mente di Robin Williams debutterà domani sera su Sky Cinema Stars alle 21,15, e sarà disponibile anche On Demand.