Nel nuovo film di Wes Anderson ci sarà anche Tom Hanks

Tom Hanks sarà nel prossimo film di Wes Anderson, che, come già confermato da più parti, dovrebbe essere girato in Spagna da settembre. A dare la notizia è The Hollywood Reporter. Non si conoscono ancora i dettagli sull’entità esatta del ruolo, ma le fonti dicono che si tratterebbe di una piccola parte, forse addirittura un cameo. In ogni caso si tratta della prima collaborazione tra Hanks e Anderson.



Nel nuovo lavoro del regista cult ci saranno ovviamente anche molti dei suoi intepreti-feticcio come Adrien Brody, Bill Murray e Tilda Swinton. Non ci sono ancora notizie sulla trama del lungometraggio.



Nel frattempo Wes Anderson ha presentato in anteprima mondiale a Cannes The French Dispatch, che arriverà finalmente al cinema in Italia l’11 novembre. Brody, Murray e Swinton sono protagonisti del film insieme, tra gli altri, a Frances McDormand, Timothée Chalamet, Elisabeth Moss, Willem Dafoe, Benicio Del Toro e Jeffrey Wright.



Hanks, che abbiamo visto recentemente nel western News of the World, sarà prossimamente sullo schermo nello sci-fi Finch, diretto da Miguel Sapochnik (Emmy per la regia dell’episodio La Battaglia dei Bastardi di Game of Thrones) e che disponibile su Apple TV+. In uscita anche il film musicale su Elvis Presley di Baz Luhrmann e Pinocchio di Robert Zemeckis, in cui interpreterà Geppetto.