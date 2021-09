Nel nuovo film dei Fratelli D’Innocenzo ci sono anche i Verdena

Manca poco all’arrivo nelle sale del nuovo film dei Fratelli D’Innocenzo. America Latina, che arriva dopo il successone di Favolacce: il film sarà nei cinema a novembre. Lo hanno comunicato i registi su Instagram.

America Latina, che sarà presentato a Venezia questo giovedì, conterrà le musiche dei Verdena. Ed è proprio la band ad annunciarlo con un post:

«La colonna sonora originale di America Latina è composta e realizzata totalmente da questi geni e non potremo mai ringraziarli abbastanza», scrive Fabio D’Innocenzo su Instagram.

«Il film è una storia d’amore, e come tutte le storie d’amore quindi un thriller», ci avevano raccontato qualche tempo fa.

«Ci approcciamo al progetto con la stessa paura dei primi due». «Sarà una storia d’amore nella direzione “del sangue”, cioè dell’espressione più forte dei sentimenti. Come un po’ fu per La terra dell’abbastanza (il loro esordio del 2018, ndr)».

Nel cast, accanto a Elio Germano, Astrid Casali, Sara Ciocca, Maurizio Lastrico, Carlotta Gamba, Federica Pala, Filippo Dini e Massimo Wertmüller.

Il film è prodotto da Lorenzo Mieli per The Apartment, società del gruppo Fremantle, Vision Distribution e Le Pacte.