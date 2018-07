Nel cast di ‘Joker’ con Phoenix ci sarà anche De Niro?

Robert De Niro è in trattative con Warner Bros per unirsi a Joaquin Phoenix nell’origin story Joker, scritta e diretta da Todd Phillips. La notizia è stata anticipata da Deadline e diffusa da Variety.

Secondo alcune fonti, De Niro interpreterà un conduttore di talk show che farà la sua parte nella strada verso la follia del personaggio di Phoenix, fino a farlo diventare il clown principe del crimine. Il character non sarà però un villain. Secondo gli addetti ai lavori, la sceneggiatura ha legami con il film di De Niro King of Comedy, su un comico fallito che rapisce un popolare conduttore di talk show per diventare famoso.

Come Phoenix, De Niro è rimasto lontano dal mondo dei supereroei nel corso degli anni. A convincere la leggenda del cinema sarebbe stato il tono di Phillips, vicino a quelli dei crime noir anni ’80, un genere che De Niro conosce bene.

De Niro ha concluso da poco la produzione di The Irishman di Martin Scorsese, dove recita con Al Pacino e Joe Pesci.