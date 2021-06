Nastri d’argento 2021, ecco tutti i vincitori

Sono stati annunciati i vincitori della 75esima edizione dei Nastri d’Argento – il premio dei giornalisti per il cinema – la cui premiazione si svolgerà questa sera a Roma al MAXXI, il Museo Nazionale delle arti del XXI secolo. E l’edizione di quest’anno è stata al femminile: ben cinque premi sono stati assegnati a Le sorelle Macaluso di Emma Dante, premiato anche per la migliore regia e la miglior produzione.

L’incredibile storia dell’Isola delle Rose ha vinto invece come migliore commedia, mentre Elio Germano ha portato a casa ben cinque premi. Il miglior esordiente è stato Pietro Castellitto con I predatori, mentre la miglior sceneggiatura è andata a Cosa sarà di Francesco Bruni.

Ecco di seguito tutti i premi divisi per categorie:

Miglior film: Le sorelle Macaluso di Emma Dante

Miglior regia: Le sorelle Macaluso di Emma Dante

Miglior regista esordiente: Pietro Castellitto per I predatori

Migliore commedia: L’incredibile storia dell’Isola delle Rose di Sydney Sibilia

Miglior soggetto: Padrenostro di Claudio Noce e Enrico Audenino

Miglior sceneggiatura: Cosa sarà di Francesco Bruni con la collaborazione di Kim Rossi Stuart

Miglior attrice protagonista: Teresa Saponangelo in Il buco in testa

Miglior attore protagonista: Kim Rossi Stuart in Cosa sarà

Miglior attrice non protagonista: Sara Serraiocco in Non odiare

Miglior attore non protagonista: Massimo Popolizio in I predatori

Miglior attrice – commedia: alla pari Miriam Leone in L’amore a domicilio e Valentina Lodovini in 10 giorni con Babbo Natale

Miglior attore – commedia: Elio Germano in L’incredibile storia dell’Isola delle Rose

Miglior fotografia: Daniele Ciprì, Il cattivo poeta

Migliori costumi: Andrea Cavalletto, Il cattivo poeta

Migliore scenografia: Tonino Zera, L’incredibile storia dell’Isola delle Rose

Miglior montaggio: Benni Atria, Le sorelle Macaluso

Miglior sonoro: Gianluca Costamagna, Le sorelle Macaluso

Miglior casting director: alla pari Francesca Borromeo per L’incredibile storia dell’Isola delle Rose e Federica Baglioni per Caroselllo Carosone

Miglior colonna sonora: Stefano Bollani per Caroselllo Carosone

Miglior canzone originale: Io sì (Seen) di Laura Pausini (co-autore Niccolò Agliardi) per La vita davanti a sé

Premi speciali:

– Nastro di platino a Sophia Loren per La vita davanti a sé

– Nastro europeo a Colin Firth

– Nastro speciale a Renato Pozzetto per Lei mi parla ancora

– Nastro speciale per il cameo dell’anno a Giuliano Sangiorgi per Tutti per 1 – 1 per tutti

– Premio nastri – Nuovo Imaie per il doppiaggio: Dario Penne/Anthony Hopkins e Ida Sansone/Olivia Colman in The Father – Nulla è come sembra

Premi per i giovani:

– Premio “Guglielmo Biraghi” a Ludovica Francesconi per Sul più bello, Alice Pagani per Non mi uccidere, Jacopo Costantini, Matteo Gatta e Lodo Guenzi per Est – dittatura last minute

– Premio “Graziella Bonacchi” a Ginevra Francesconi per Genitori vs influencer, regina

– Premio Nastr d’Argento – Persol Personaggio dell’anno a Lorenzo Zurzolo Morrison

