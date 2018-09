Narcos, il primo teaser della stagione in Messico

Florian Henckel von Donnersmarck: «Negli anni '50 la Germania senza uomini è rinata grazie alle donne» Il regista premio Oscar per 'Le vite degli altri' è in concorso al Lido con 'Opera senza autore', storia di un aspirante pittore alle prese col suo Paese diviso dal Muro. Lo abbiamo incontrato. E sì, abbiamo parlato anche del flop di 'The Tourist'.

House of Cards: Frank Underwood è morto "Ti dirò questo, Francis. Quando mi seppelliranno non sarà nel giardino di casa mia. E quando verranno a omaggiarmi dovranno fare la fila" parla la moglie Claire davanti alla tomba del marito.

Venezia 75, Carolina Crescentini: «La paura del diverso ti rende debole» L'attrice quest'anno è al Lido con una bella responsabilità, quella di giurata del Premio Opera Prima Dino De Laurentiis. Ci siamo fatti una chiaccherata con lei, ma senza l'ombra di uno spritz.

Venezia 75, ‘Charlie says’: il mantra delle ragazze di Manson L'ex 'Doctor Who' Matt Smith è il leader della family nel film di Mary Harron, che cerca di raccontare le seguaci del culto come le vittime che sono state prima e non le carnefici che sono diventate dopo il massacro di Bel Air.

Thom Yorke, è in arrivo un nuovo album Il leader dei Radiohead pubblicherà la colonna sonora realizzata per ‘Suspiria’ di Luca Guadagnino di cui ha già diffuso un meraviglioso assaggio

Liliana Segre: «Oggi come nel 1938 mi fa paura l'indifferenza» La senatrice a vita, sopravvissuta ad Auschwitz, è stata a Venezia per presentare il documentario '1938- Diversi', a ottant'anni dalla promulgazione delle leggi razziali.

'Ride': una clip in anteprima dal nuovo thriller sugli sport estremi I protagonisti, Lorenzo Richelmy e Ludovic Hughes, interpretano la parte di due atleti di downhill che accettano di partecipare a quella che si rivelerà essere la gara più pericolosa della loro vita.

Tom Cruise: «‘Mission Impossible’ mi ha cambiato la vita» All'ombra della Tour Eiffel l'attore ci ha raccontato cosa significa, a 56 anni, continuare a lanciarsi da un elicottero senza controfigura, in attesa del ritorno di ‘Top Gun’

'What You Gonna Do When the World's on Fire?', viaggio nel sottosuolo della comunità nera di New Orleans Roberto Minervini è il secondo italiano in concorso a Venezia con un documentario in bianco e nero che riflette sul concetto di razza in America: «Sono stato con i protagonisti soltanto una manciata di mesi e mi sono buttato a terra tre volte per evitare le pallottole».