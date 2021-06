Nanni Moretti canta Mahmood: ed è tutto bellissimo

In attesa dell’annuncio ufficiale della partecipazione del suo attesissimo Tre piani al prossimo Festival di Cannes, in arrivo oggi, Nanni Moretti ha pubblicato sul suo ormai mitico profilo Instagram un video in cui canta Soldi di Mahmood.

Insieme a tutte le protagoniste femminili del film tratto dal romanzo di Eshkol Nevo: Margherita Buy, Alba Rohrwacher, Elena Lietti e Denise Tantucci.

Niente di più, dovete solo vedere il risultato. E capire una volta ancora perché non si può non volere bene a quest’uomo.

Ecco il video pubblicato da Nanni Moretti su Instagram: