‘Music’, guarda in anteprima il trailer italiano del primo film diretto da Sia

Dopo le nomination a sorpresa ai Golden Globe nelle categorie Miglior film – commedia o musical e Miglior attrice in una commedia o musical per Kate Hudson, il debutto alla regia di Sia, titolo Music, arriva anche da noi, disponibile dal 22 al 28 febbraio su MusicilFilm.it (con prevendite aperte dal 10 febbraio). In testa all’articolo trovate il trailer italiano in anteprima su Rolling.

Scritto da Sia e Dallas Clayton, Music racconto la vicenda di Zu (Hudson) che, in rotta con la propria famiglia e con una propensione a rovinarsi la vita da sola, si ritrova a essere nominata unica tutrice della sorellastra adolescente, Music (Maddie Ziegler, musa della cantante e protagonista di molti suoi video, tra cui l’acclamato Chandelier). Music è una ragazza con un disturbo dello spettro autistico non verbale e Zu entra immediatamente in conflitto con le sue nuove responsabilità di tutrice. Presto conosce Ebo (Leslie Odom Jr., una delle star di Hamilton e One Night in Miami…), un vicino di casa premuroso e dall’animo gentile che la sorprende manifestando non solo compassione, ma anche una profonda comprensione nei confronti di Music.

La scelta di Ziegler, un’attrice neurotipica, per il ruolo di una ragazza autistica ha sollevato subito un polverone, ma Sia ha sempre difeso il casting e ha definito il film «una lettera d’amore ai caregiver e alla comunità dell’autismo», affermando anche di sentire che «la comunità è sottorappresentata e costretta in quella condizione. Le mie intenzioni sono le migliori possibili».

Nominata nove volte ai Grammy Award, due ai BRIT Awards e due ai Golden Globe, Sia ha scritto 10 nuove canzoni per il film, pieno di sequenze musicali fantasy colorate che offrono al pubblico una vivida finestra sulla vita interiore del personaggio, nel pieno stile dell’artista. Insieme a Hudson, Ziegler e Odom, il cast include anche Ben Schwartz, Tig Notaro e Kathy Najimy.