‘Mulan’, la prima immagine del live-action

È iniziata ufficialmente la produzione del live-action di Mulan, il film adattato dall’omonimo cartone animato della Disney uscito nel 1998 (in cui Ming-Na Wen prestava la voce la voce alla protagonista) e che racconta la storia di una giovane donna che si traveste da uomo per combattere gli invasori del nord che attaccano la Cina.

Gli studios hanno svelato la prima immagine dell’attrice Liu Yifei nei panni dell’eroina Hua Mulan. La star cinese (vista ne Il Regno Proibito e e nella serie tv Once Upon a Time) ha conquistato il ruolo dopo un casting durato un anno e guida un cast variegato che include Donnie Yen, Utkarsh Ambudkar, Jason Scott Lee, Yoson An e la leggenda delle arti marziali Jet Li.

“Hua Mulan, figlia maggiore di uno stimato guerriero, è vivace, determinata e agile. Quando l’Imperatore emette un decreto che un uomo per famiglia deve prestare servizio nell’esercito imperiale, interviene per prendere il posto del suo padre malato come Hua Jun, diventando uno dei più grandi guerrieri cinesi di sempre”, ha affermato Disney in una dichiarazione.

Il film è diretto da Niki Caro su una sceneggiatura scritta da Rick Jaffa e Amanda Silver. Sarà girato in Nuova Zelanda e Cina. L’arrivo nelle sale è previsto per marzo 2020.