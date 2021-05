MTV Movie & Tv Awards 2021: tutti i vincitori (e le solite sorprese)

È WandaVision la serie trionfatrice agli MTV Movie & Tv Awards. Lo spin-off “made in Disney+” degli Avengers conquista il premio di migliore serie, insieme a quelli per la miglior performance in una serie (Elizabeth Olsen), miglior villain (Kathryn Hahn) e miglior combattimento (Wanda vs. Agatha).

Sorpresa (si fa per dire) tra i film, dove si impone Tua per sempre, terzo e ultimo capitolo della teen-saga Tutte le volte che ho scritto ti amo che batte concorrenti come Borat – Seguito di film cinema, Una donna promettente e Soul.

Il miglior attore in un film è il compianto Chadwick Boseman per Ma Rainey’s Black Bottom, mentre The Falcon and the Winter Soldier vince per il miglior eroe (Anhtony Mackie) e la migliore coppia (Anthony Mackie e Sebastian Stan).

A Scarlett Johansson e Sacha Baron Cohen i due premi speciali: rispettivamente, l’MTV Generation Award e il Comedic Genius Award.

Ecco la lista completa dei vincitori:

Miglior film

Borat – Seguito di film cinema

Una donna promettente

Judas and the Black Messiah

Soul

Tua per sempre

Miglior serie

Bridgerton

Cobra Kai

Emily in Paris

The Boys

WandaVision

Miglior performance in un film

Sacha Baron Cohen – Il processo ai Chicago 7

Chadwick Boseman – Ma Rainey’s Black Bottom

Daniel Kaluuya – Judas and the Black Messiah

Carey Mulligan – Una donna promettente

Zendaya – Malcolm & Marie

Migliore performance in una serie

Michaela Coel – I May Destroy You

Emma Corrin – The Crown

Elizabeth Olsen – WandaVision

Elliot Page – The Umbrella Academy

Anya Taylor-Joy – La regina degli scacchi

Miglior eroe

Gal Gadot – Wonder Woman 1984

Anthony Mackie – The Falcon and the Winter Soldier

Teyonah Parris – WandaVision

Pedro Pascal – The Mandalorian

Jack Quaid – The Boys

Miglior bacio

Lily Collins & Lucas Bravo – Emily in Paris

Jodie Comer & Sandra Oh – Killing Eve

Regé-Jean Page & Phoebe Dynevor – Bridgerton

Maitreyi Ramakrishnan & Jaren Lewison – Non ho mai…

Chase Stokes & Madelyn Cline – Outer Banks

Migliore performance comica

Eric Andre – Bad Trip

Leslie Jones – Il principe cerca figlio

Annie Murphy – Schitt’s Creek

Issa Rae – Insecure

Jason Sudeikis – Ted Lasso

Miglior villain

Aya Cash – The Boys

Giancarlo Esposito – The Mandalorian

Kathryn Hahn – WandaVision

Nicholas Hoult – The Great

Ewan McGregor – Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn

Performance rivelazione

Maria Bakalova – Borat – Seguito di film cinema

Antonia Gentry – Ginny & Georgia

Paul Mescal – Normal People

Regé-Jean Page – Bridgerton

Ashley Park – Emily in Paris

Miglior momento musicale

Agatha All Along da WandaVision

Beginning, Middle, End da Tua per sempre

Brown Skin Girl da Black Is King

Edge of Great da Julie and the Phantoms

I Wanna Rock da Cobra Kai

Lost in the Wild da The Kissing Booth 2

Stand by Me da Love and Monsters

Wildest Dreams da Bridgerton

Migliore combattimento

Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn – Final Funhouse Fight

The Boys – Starlight, Queen Maeve, Kimiko vs. Stormfront

Cobra Kai – Finale House Fight

WandaVision – Wanda vs. Agatha

Zack Snyder’s Justice League – Final Fight vs. Steppenwolf

Performance più spaventosa

Simona Brown – Dietro i suoi occhi

Elisabeth Moss – L’uomo invisibile

Victoria Pedretti – The Haunting of Bly Manor

Jurnee Smollett – Lovecraft Country

Vince Vaughn – Freaky

Migliore coppia

Barb and Star Go To Vista Del Mar – Star (Kristen Wiig) & Barb (Annie Mumolo)

Borat – Seguito di film cinema – Borat Sagdiyev (Sacha Baron Cohen) & Tutar Sagdiyev (Maria Bakalova)

Emily in Paris – Emily Cooper (Lily Collins) & Mindy Chen (Ashley Park)

The Falcon and the Winter Soldier – Falcon (Anthony Mackie) & Winter Soldier (Sebastian Stan)

The Mandalorian – Din Djarin (Pedro Pascal) & Grogu

MTV Generation Award

Scarlett Johansson

Comedic Genius Award

Sacha Baron Cohen