Morgan canta ‘Come un cammello in una grondaia’ nella clip del film-concerto dedicato a Battiato

Arriverà al cinema il 20, 21 e 22 giugno distribuito da Adler Entertainment Invito al viaggio – Concerto per Franco Battiato di Pepsy Romanoff, il film-evento sul concerto dedicato al maestro scomparso il 18 maggio dello scorso anno tenutosi all’Arena di Verona il 21 settembre 2021.

In questa clip in esclusiva per Rolling Stone vediamo Morgan, uno degli artisti presenti alla serata-omaggio, esibirsi sulle note di Come un cammello in una grondaia.

Tra gli altri grandi nomi della musica italiana che hanno reso omaggio a Battiato e che vediamo nel film ci sono Alice, Arisa, Enzo Avitabile, Mario Incudine, Baustelle, Angelo Branduardi, Vinicio Capossela, Carmen Consoli, Simone Cristicchi, Colapesce DiMartino, Diodato, Emma, Max Gazzè, Jovanotti, Mahmood, Fiorella Mannoia,Gianni Morandi, Morgan, Gianna Nannini, Subsonica, Paola Turci e tanti altri.

Invito al viaggio – Concerto per Franco Battiato è un indimenticabile tributo a uno dei più grandi musicisti italiani di sempre: un artista che ha saputo essere al contempo innovativo e tradizionale, colto e popolare, facendo ballare e riflettere intere generazioni, sempre portatore di un eclettismo unico, in grado di mixare sapientemente musica colta ed elettronica, avanguardia e letteratura, ricerca pop e straordinaria poesia.