‘Mogul Mowgli’, guarda la clip del dramma musicale con Riz Ahmed

Mogul Mowgli è il primo lungometraggio di finzione del pluripremiato documentarista Bassam Tariq. Segue la storia di un giovane rapper (Riz Ahmed) che, all’apice della sua carriera e poco prima di un grande concerto a Londra che dovrebbe lanciare la sua tournée mondiale, è colpito da una grave malattia autoimmune che lo costringe ad affrontare il suo passato e a tornare a casa dalla sua famiglia.

«Il film è nato dalle conversazioni che Bassam e io abbiamo avuto nel corso di alcuni anni, sul venire da un certo background economico e culturale ed essere arrivati ora a guadagnarci da vivere come artisti», spiega Riz Ahmed, già nel cast di Venom, Rogue One: A Star Wars Story, The Night of. «Volevamo raccontare una storia sulla tensione che esiste tra il perseguire le proprie ambizioni e il collegamento con le persone che contano: te stesso, la tua famiglia, i tuoi cari». Ecco il trailer.

Mogul Mowgli offre un racconto di seconda generazione in cui il protagonista non sa se seguire la sua carriera internazionale o le tradizioni della sua famiglia pakistana, così lontane dalla sua nuova vita.

Ma è anche un film musicale, il cui titolo deriva da una canzone degli Swet Shop Boys, gruppo hip hop di cui Riz Ahmed è membro con lo pseudonimo di Riz MC e che gli permette di combinare la sua carriera di attore con quella di musicista. Il film apre il Carbonia Film Festival in programma dal 6 all’11 ottobre. Trovate tutte le info a questo link.