‘Mob Girl’, Jennifer Lawrence protagonista del nuovo film di Paolo Sorrentino

Jennifer Lawrence sarà la protagonista di Mob Girl, il nuovo film di Paolo Sorrentino, adattamento del libro di Teresa Carpenter, vincitrice del Premio Pulitzer. La notizia è stata diffusa da Variety.

Lawrence sarà anche produttrice del film – basato sulla vita Arlyne Brickman, la moglie di un mafioso poi diventata informatrice della polizia – insieme a Justine Polsky con la loro società di produzione, la Excellent Cadaver. Paolo Sorrentino è stata scelto per dirigere il lungometraggio e lavorerà anche all’adattamento della sceneggiatura insieme a Angelina Burnett. Il regista premio Oscar produrrà anche il progetto insieme a Lorenzo Mieli di Wildside.

Brickman sembra quasi una versione al femminile dell’ Henry Hill di Quei bravi ragazzi. Il film segue la protagonista che cresce tra i racket nel Lower East Side di New York, dove è attratta dallo stile di vita glamour e appariscente dei mafiosi di New York. Poco dopo inizia a frequentarli e fare commissioni per loro, prima di infiltrarsi nell’organizzazione e alla fine diventare informatrice della polizia e testimone principale nel caso del governo contro la famiglia criminale Colombo.