Mikaela Spielberg è stata arrestata per violenza domestica

Mikaela Spielberg, la figlia adottiva del regista Steven Spielberg, è stata arrestata. La polizia di Nashville è intervenuta sabato 29 febbraio dopo un “incidente domestico” che ha coinvolto la 23enne e il fidanzato Chuck Pankow, che ha confermato la notizia a Fox News.

“È vero”, ha detto Pankow, “ma è stata un’incomprensione. Non si è fatto male nessuno”. In seguito all’arresto, Mikaela è stata portata in un centro di detenzione, dove è rimasta per 12 ore. Successivamente, è stata rilasciata dopo il pagamento della cauzione di mille dollari. L’incidente è avvenuto a una settimana dall’intervista al Sun in cui Mikaela ha dichiarato di voler iniziare una carriera nel porno e di aver già fatto richiesta per una licenza da sex worker.