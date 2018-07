Michelle Williams e Phil Elverum si sono sposati in segreto

«La verità è che il modo in cui mi ama è lo stesso con cui vorrei vivere la mia vita», ha detto Michelle Williams di Phil Elverum, il musicista del progetto Mount Eerie che di recente è diventato suo marito. «Voglio essere libera, cerco di crescere mia figlia Matilda nello stesso modo, e finalmente sono con qualcuno che mi fa sentire così». La cerimonia, segreta per tutti a parte gli amici più stretti, si è tenuta a luglio nei monti Adirondack: un matrimonio intimo per una relazione che la Williams ha definito «molto speciale, sacra».

Williams e Elverum condividono una storia sentimentale tragica: l’attrice ha perso Heath Ledger, il papà della figlia Matilda, il 22 gennaio 2008, per un’overdose accidentale di farmaci. Mancavano sei mesi all’uscita del Cavaliere oscuro, il film che avrebbe consacrato per sempre il suo enorme talento. «Vorrei non parlarne più, è vero… ma se questo dovesse essere d’aiuto a qualcuno, allora è diverso», ha detto la Williams.

La prima moglie di Elverum, l’illustratrice e musicista Geneviève Castrée, è morta di cancro appena quattro mesi dopo la nascita della loro figlia. I temi della morte, dell’abbandono e poi della rinascita sono al centro dei due album di Mount Eerie A Crow Looked at Me e Now Only.

«Dopo Heath non ho più pensato a una relazione, ma Phil non è una persona qualsiasi, e questa non è una cosa da poco», ha detto la Williams a Vanity Fair. «Dico sempre a Matilda che suo padre mi amava anche quando nessuno mi diceva che ero bella, o che avevo talento».