Michele Morrone, da ‘365 giorni’ alla musica: guarda il video (hot) di ‘Hard for Me’

Michele Morrone – il protagonista del film porno-soft polacco 365 giorni, diventato (a sorpresa) uno dei titoli più visti su Netflix in tutto il mondo – è anche un cantante. Il suo disco d’esordio, Dark Room (!), era già uscito in sordina il 14 febbraio scorso. Ma ora che l’attore 29enne è diventato una star globale (scrollare giornali e blog Usa per credere) ha riattirato l’attenzione dei fan.

Ecco arrivare adesso il videoclip della canzone Hard for Me, una delle tracce contenute nella colonna sonora di 365 giorni. Che del film riprende le atmosfere, anche se il volto femminile non è quello dell’attrice protagonista. Ci sono anche qui una coppia (pare) in crisi, una villa con finestroni e piscina, uno sfondo da cartolina italiana, dal tramonto sul bagnasciuga al Colosseo (Roma era anche una delle location del film). E una scena senza veli sotto la doccia: altra sequenza già di culto nel titolo hot.

«You keep telling me that I am free to go / But I am addicted to you / It’s a lie, it’s a lie, it’s a lie / When I’m not here, you’re alone», gorgheggia Michele nel pezzo. Che, dopo aver strappato un contratto a sei zeri (così dice nientemeno che la “bibbia” TMZ) come nuovo testimonial internazionale del brand Guess, ha già confermato il sequel del film ormai cult: «Non sappiamo ancora quando lo gireremo, vista l’emergenza Covid. Ma un capitolo due ci sarà di sicuro», ha fatto sapere di recente in un video registrato per la piattaforma mediorientale HalaHi. Il capomafia Massimo, questo il suo ruolo sullo schermo, si metterà pure a cantare?