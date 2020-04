Michael Madsen rifà (a casa) la sua scena cult nelle ‘Iene’ di Tarantino

Michael Madsen si è divertito a ricreare la mitica scena delle Iene sulle note di Stuck in the Middle With You per un video casalingo che promuove il distanziamento sociale.

La clip, girata con il cellulare e caricata su YouTube dal team dietro il documentario di Quentin Tarantino QT8: The First Eight, si apre sui membri della famiglia di Madsen: hanno tutti delle bende insanguinate sulle orecchie, un cenno all’iconica sequenza del film di debutto di Tarantino del 1992. Eccola.

Alla fine, la camera inquadra Madsen nei panni del suo personaggio “Mr. Blonde” con camicia bianca, giacca, cravatta, occhiali da sole e pantaloni del pigiama, che balla in cucina sulle note della traccia degli Stealers Wheel resa popolare proprio dalle Iene. “State al sicuro. Rimanete a casa “, raccomanda il video.