Michael Keaton potrebbe vestire di nuovo la tuta di Batman

È solo un rumour, ma la rete è già impazzita. Michael Keaton, già Batman nei due film diretti da Tim Burton, potrebbe tornare a vestire la tuta dell’Uomo Pipistrello. Secondo quanto riportato dal magazine The Wrap, l’attore sarebbe in trattative con la Warner Bros. per riprendere il suo ruolo più cult in The Flash, il nuovo progetto dedicato al “collega” supereroe, che sarà interpretato da Ezra Miller.

Ma la trattativa includerebbe anche altre possibili partecipazioni dello storico Bruce Wayne in diversi titoli futuri dell’universo DC Comics. «I colloqui con Keaton sono nelle primissime fasi, non c’è niente di sicuro, potrebbe finire in tutti i modi», ha fatto sapere la fonte anonima interpellata.

I fan già non vedono l’ora che Keaton rivesta il costume dell’eroe di Gotham City. Per ora, il prossimo ruolo sicuro per l’attore, candidato all’Oscar per Birdman, è la miniserie sulla crisi degli oppioidi nell’America degli anni ’80/’90 Dopesick, prodotta da Hulu.