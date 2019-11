Michael Jackson, in arrivo un biopic dal produttore di ‘Bohemian Rhapsody’

Il produttore di Bohemian Rhapsody ha raggiunto un accordo con la famiglia di Michael Jackson per un biopic autorizzato sul Re del Pop.

Deadline ha rivelato che Graham King della GK Films – che ha prodotto il film biografico sui Queen e sta lavorando anche a un lungometraggio sui Bee Gees – si è assicurato i diritti sulla storia di Jackson e sull’utilizzo della sua musica. La conferma è arrivata a Rolling Stone da un portavoce di GK Films, mentre per il momento gli eredi di Jackson hanno rifiutato di commentare.

Secondo Deadline, lo sceneggiatore candidato all’Oscar John Logan – che aveva già lavorato con King su The Aviator di Martin Scorsese – scriverà il copione con l’obiettivo di non mettere da parte i momenti più controversi della vita e della carriera di Jackson.

Nessuno studio per ora è collegato al biopic di Jackson e non ci sono notizie sul casting. Si tratta del primo film autorizzato su Jackson, che è già stato al centro di numerosi prodotti televisivi massacrati dalla critica, come Searching for Neverland di Lifetime nel 2017. Il documentario Leaving Neverland di HBO invece raccontava i presunti abusi sessuali di Jackson su due ragazzini.