Michael J. Fox ha parlato di ‘Ritorno al Futuro 4’

«Mezza America ci sta dicendo: dai, hanno distrutto tutti i franchise con sequel e remoto orrendi, perché non anche Ritorno al Futuro? Lo vedrebbero anche se facesse schifo!», ha detto Thomas Wilson – Biff Tannen nella trilogia – durante una convention a Boston, dove insieme a Michael J. Fox, Christopher Lloyd e Lea Thompson ha risposto alle domande dei fan del film.

Purtroppo, però, la risposta di Michael J. Fox non è delle più incoraggianti. «Bob Gale (l’autore della serie) è il guardiano della storia, è improbabile», ha detto. Non è la prima volta che si parla di un futuro sequel di Ritorno al futuro: qualche tempo fa il regista Robert Zemeckis ha dichiarato al Telegraph che la possibilità esiste e continuerà ad esistere finché lui e Gale saranno in vita. Il momento giusto, però, non è ancora arrivato.