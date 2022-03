MAX3MIN goes live: questo weekend fatevi una scorpacciata di corti

Mentre sul sito ufficiale prosegue il programma di MAX3MIN – il festival di cortometraggi di massimo 3 minuti, appunto, di cui Rolling è partner – il prossimo weekend l’appuntamento è anche live a Milano con due speciali momenti in presenza, nelle giornate di sabato 19 e domenica 20 marzo.

MAX3MIN fa un salto nella realtà e inizia il suo viaggio fisico in giro per il mondo partendo dalla sua città nativa. Per la seconda edizione, il festival diretto da Martina Schmied presenta, tra le sue più grandi novità, MAX3MIN Milano, ovvero due maratone non-stop presso l’Ariosto SpazioCinema (sabato 19 marzo alle 20 e domenica 20 marzo alle 10.30) in cui vedere tutto d’un fiato i 70 cortometraggi del concorso internazionale, sul grande schermo, finalmente seduti al cinema. 70 storie dal mondo, raccontate in 3 minuti, che spaziano tra i generi e i temi più disparati, offrendo un’incredibile fotografia del nostro tempo.

2 maratone con 70 micro-film per circa 3 ore di proiezione con cortometraggi provenienti da 120 Paesi del mondo.

La programmazione di MAX3MIN proseguirà poi online fino al 22 marzo sul sito con il programma dei cortometraggi in lizza per il NextGen Award, un nuovo premio dedicato ai migliori corti provenienti dalle scuole di cinema di tutto il mondo, le masterclass di MAX3MIN Talk Series e l’Awarding Film della cerimonia premiazione del 22 marzo, in cui verrà anche assegnata la menzione speciale Rolling Stone.