Matt Groening conferma il sequel del film dei Simpson

Il creatore dei Simpson, Matt Groening, ha confermato un secondo film dei Simpson, dopo il primo del 2007.

Non si sa come, non si sa quando, ma dopo l’acquisizione di 20th Century Fox da parte della Disney è probabile che molto presto vedremo tornare la famiglia più gialla di Springfield. Un po’ come abbiamo visto tornare Star Wars ogni anno dopo che Topolino e i suoi amici si sono comprati la Lucasfilm.

«Senza dubbio ci sarà un altro film dei Simpson un giorno di questi» ha detto Groening al Comic-Con, rimanendo comunque sul vago. «Penso che Disney si aspetti qualcosa dopo aver speso tutti quei soldi».

Rispondendo alle varie domande, è emerso anche che all’epoca del primo film Groening e il suo team hanno rischiato di collassare sotto il peso del lavoro. «Non avevamo una squadra B che aspettava di fare il film dei Simpson, per cui le stesse persone che scrivevano, disegnavano, doppiavano e facevano le musiche della serie Tv hanno anche fatto il film. Ma era il 2007 e ci siamo quasi ripresi. Quasi.»