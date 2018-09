‘Mary Poppins Returns’, il trailer del sequel con Emily Blunt

“La magia ritorna sempre”. E allora eccola lì la tata magica planare ancora con il suo ombrello su Londra dritta verso Casa Banks, 25 anni dopo le avventure del primo film, per aiutare la prossima generazione della famiglia appena segnata da una perdita.

Emily Blunt raccoglie il testimone e la borsa magica di Julie Andrews. “Sembra che non siate invecchiata affatto,” dice Michael Banks (Ben Whishaw) a Mary Poppins, che risponde: “Davvero? Non si discute mai l’età di una donna, Michael”.

Il trailer mostra quindi spezzoni della tata magica che porta i tre figli di Michael – Annabel, Georgie e John – in nuove fantastiche avventure animate.

“È una buona cosa che tu arrivi quando lo fai, Mary Poppins”, dice Lin-Manuel Miranda nei panni del lampionaio Jack, vecchio apprendista dello spazzacamino Bert.

Meryl Streep interpreta la cugina di Poppins, Topsy, che non era nel primo film. Il cast comprende anche Colin Firth, Angela Lansbury, Dick Van Dyke, Emily Mortimer e Julie Walters. La regia è di Rob Marshall, che aveva già collaborato con la Disney per Into the Woods, mentre la sceneggiatura è firmata da David Magee. Il sequel avrà nuove canzoni originali scritte dal pluripremiato compositore Marc Shaiman con i testi di Scott Wittman e Shaiman.